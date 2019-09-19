Дело Супрун: Рада обновила закон о закупках

Закупку лекарств через международные организации, чем занималась Супрун, продолжили.

Верховная Рада поддержала фактически новую редакцию закона о публичных закупках.

За законопроект во втором чтении в четверг проголосовали 292 народных депутата.

"Во второй редакции закона продлена возможность Министерства здравоохранения закупать лекарственные средства и медицинские изделия через международные организации.

Пришли к консенсусу с нынешним монобольшинством", - сказала нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина в ходе обсуждения законопроекта, пишет "Інтерфакс-Україна"

Закупка МОЗ лекарств через международные организации продлена на 2 года.

Ко второму чтению народные депутаты подали 125 поправок, из которых 76 было учтено.

Согласно тексту законопроекта, нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн, а также ввести обязательную отчетность в системе по всем закупкам.

Закон разработан во исполнение соглашения между Украиной и ЕС.

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15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год. На здравоохранение в правительстве Гончарука заложили 108 млрд грн.