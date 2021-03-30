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вторник, 30 марта 2021 16:01

Дело Стерненка пошло в апелляцию

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Дело Стерненка пошло в апелляцию
Стерненко находится в СИЗО с 23 февраля. Фото: @ssternenko

В Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению общественного активиста Сергея Стерненка. Об этом сообщили в суде.

"29 марта в Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненка и Руслана Демчука с апелляционными жалобами обвиняемого, его защитника и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда города Одессы от 23 февраля 2021 в отношении Сергея Стерненка и Руслана Демчука", - говорится в сообщении.

Состав коллегии судей - Альбина Кадегроб, Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.

Председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Котелевского в 2008 году обвиняли в получении $3 тыс. взятки.

"Тогда его отстранили и арестовали все имущество. Он вынес 200 судебных решений на русском языке, что является прямым нарушение закона.

Вадим Прибилов отменил конфискацию в доход государства 60 тысяч долларов. А еще вернул на должность подозреваемого в получении взятки налоговика.

Альбина Кадегроб приняла минимум 93 решения на русском. Задекларировала покупку авто стоимостью 148 тысяч гривен, хотя рыночная стоимость авто в несколько раз выше", - написал Шабунин в Facebook

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23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

После приговора люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и у госдачи в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский.

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь". Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло, запускали фейерверки.

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Дата
30
марта

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