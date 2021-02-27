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суббота, 27 февраля 2021 11:55

Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
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Фото: Дмитрий Анохин, Gazeta.ua

В субботу под Офисом президента общественность собралась на акцию "Справедливость Стерненко - справедливость всем".

Полиция на выставила кордон перед ОП. но правоохранителей было больше, чем во вторник.

На месте был автомобиль с колонками. Играла музыка. Люди продолжали подходить. Держали в руках плакаты в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненка, сине-желтые флаги.

Плакаты: "Нет репрессиям", "Нас не запугать", "Free Sternenko", "Zeнукович", "Долой продажных судей", "Черты вы ох*ли?".

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На улицу Банковая пришли более тысячи человек. Присутствует много молодежи. Общественность стоит на ступеньках у входа в ОП. Выкрикивали: "Аваков - черт", "Венедиктова - чума".

Среди требований протестующих - освободить Стерненка, обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия.

На протест в частности пришел бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сначала пришли за одним проукраинским активистом, а потом придут за нами. Это на самом деле - о солидарности. О том, что мы чувствуем друг друга. Только так работает страна, только так работает нация", - сказал он в эфире "Радіо Свобода".

Акцию объявили бессрочной.

"Это означает, что мы будем выходить на улицы до тех пор, пока власть не выполнят наши требования и не обеспечит справедливость для Сергея Стерненка. Все сообщения о предстоящих событиях, а также другие официальные источники информации будут публиковаться только на этой странице", - заявили организаторы акции.

23 февраля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

Вечером того же дня под Офисом президента состоялась акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч граждан.

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