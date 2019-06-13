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четверг, 13 июня 2019 11:43

Дело "стены Яценюка" передали в суд

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Дело &quot;стены Яценюка&quot; передали в суд
Проект "Стена" строился при правлении премьера Арсения Яценюка.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту растраты государственных средств для обустройства стены на российско-украинской границе.

Об этом сообщили в ведомстве в четверг.

Акт прислали в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Обвинение предъявлено трем должностным лицам Государственной пограничной службы, трем директорам фирм подрядчиков и двум посредникам. Всего на скамье подсудимых предстанут 8 человек.

Следствие установило, что чиновники при соучастии с субъектами хозяйственной деятельности нанесли ущерб государству на 16, 6 млн грн.

Пограничники выделили средства на реконструкцию помещений в здании Харьковской авиационной эскадрильи под служебные помещения, чем допустили нецелевое использование средств.

Также создавались фиктивные субъекты предпринимательской деятельности, по которым "выводились" государственные средства.

Обвинение предъявлено по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "нарушение законодательства о бюджетной системе Украины", "служебный подлог", "фиктивное предпринимательство" и "подделка документов".

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Проект "Стена" или Европейский вал - фортификационный проект, который должен повысить уровень безопасности на суходільному границе Украины и Российской Федерации. Проект презентован Арсением Яценюком на заседании Кабинета министров 3 сентября 2014 года.

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