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четверг, 07 января 2021 04:15

Дело Шеремета: в МВД заявили о сроках окончания расследования

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Дело Шеремета: в МВД заявили о сроках окончания расследования
Дело Шеремета обещают завершить в январе. Фото: РБК

Следствие по "белорусскому следу" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета могут завершить в январе.

Правоохранители обладают большим количеством информации, чем было обнародовано в СМИ, сообщает Апостроф.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, аудиозаписи с разговором руководства КГБ Беларуси украинские правоохранители получили еще в декабре.

"Эти материалы были нами приняты. С тех пор мы сделали ряд международных поручений. Будет договорено о некоторых следственных действиях в январе месяце на территории Европы. Мы получили довольно много документов, сейчас они изучаются", - отметил глава МВД.

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Журналисты обнародовали расследование о возможной причастности Александра Лукашенко к устранению политических оппонентов в понедельник, 4 января. Оно основывается на записи разговоров руководства КГБ Беларуси, которое сделали в апреле 2012 года в кабинете тогдашнего главы ведомства - Вадима Зайцева.

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