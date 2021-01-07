Дело Шеремета: в МВД заявили о сроках окончания расследования

Дело Шеремета обещают завершить в январе. Фото: РБК

Следствие по "белорусскому следу" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета могут завершить в январе.

Правоохранители обладают большим количеством информации, чем было обнародовано в СМИ, сообщает Апостроф.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, аудиозаписи с разговором руководства КГБ Беларуси украинские правоохранители получили еще в декабре.

"Эти материалы были нами приняты. С тех пор мы сделали ряд международных поручений. Будет договорено о некоторых следственных действиях в январе месяце на территории Европы. Мы получили довольно много документов, сейчас они изучаются", - отметил глава МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина начала экспертизу "белорусских пленок" об убийстве Шеремета

Журналисты обнародовали расследование о возможной причастности Александра Лукашенко к устранению политических оппонентов в понедельник, 4 января. Оно основывается на записи разговоров руководства КГБ Беларуси, которое сделали в апреле 2012 года в кабинете тогдашнего главы ведомства - Вадима Зайцева.