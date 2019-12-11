Дело Садового: суд отпустил подчиненного мэра Львова

Садового подозревают в злоупотреблении властью. Фото: УНІАН

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог для и.о. директора городского департамента градостроения Львовского горсовета Сергея Коровайника, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением при продаже земли. Также суд отпустил его на поруки.

Заседание проходило 10 декабря.

Суд решил отклонить апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратры, отменить решение суда первой инстанции о денежном залоге и требование сдать загранпаспорт.

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство о заключении Коровайника на поруки, сообщает сайт Львовского городского совета.

Чиновника готовы были взять на поруки бывший нардеп Олег Лаврик, заместители мэра Львова Андрея Садового и один из депутатов горсовета.

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Мера Львова Андрея Садового подозревают в злоупотреблении властью. Более 23,49 га в селе Рясное-Русское возле Львова чиновники горсовета по дешевке продали без аукциона как земли промышленности. В правоохранительныеиорганы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении. Им и государству нанесен ущерб на более 93,5 млн грн, говорят в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.