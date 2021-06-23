Дело против Вовка могут уничтожить - СМИ

Павла Вова подозревают в создании преступной организации. Фото: Facebook-страница Павла Вовка

Судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк обязал Офис Генерального прокурора закрыть уголовное производство по части записей из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом сообщает Slidstvo.info

Такое решение судья принял еще 17 июня. Он удовлетворил жалобу одного из фигурантов "пленок" - заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова - касательно "бездействия прокуроров" в этом уголовном производстве.

"Да, это то самое первое уголовное производство на основе записей из кабинета Окружного админсуда Киева.

Вы должны помнить эти шедевральные фразы "Шеф, давай что-то учужим" и "обос...ся пол страны".

Теперь слово за Офисом генерального прокурора. Но, опираясь на опыт предыдущих дел, спрогнозировать их действия не трудно. То есть еще одно дело НАБУ с высокой вероятностью может быть уничтожено. Не зря Евгений Аблов на золотом Порше ездил в этот же суд накануне рассмотрения.

У меня тут вопрос есть только к президенту. А ему не стыдно перед иностранными коллегами, партнерам и самим собой? За это ручное правосудия. Год парламент не может постановления закон о судебной реформе", - пишет в Facebook журналистка Евгения Моторевская.

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В 2019 году Национальное антикоррупционное бюро совместно с Управлением спецрасследований Генпрокуратуры обыскали помещение ОАСК.

Правоохранители сообщили о расследовании касательно Павла Вовка и его коллег - судей ОАСК Аблова и Игоря Погрибниченка, а также судьи Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитко.

По данным следствия, якобы из-за нежелания проходить тестирование в Высшей квалификационной комиссии судей Вовк создавал препятствия в деятельности отдельных ее членов. Впоследствии всем фигурантам производства по фактам вмешательства в деятельность ВККС и принятия неправосудных решений объявили подозрения.

НАБУ также опубликовало записи разговоров судьи Вовка. Среди прочего из записей судья якобы договаривался о покупке драгоценного антиквариата и старинных монет.

В прошлом году НАБУ публиковало записи разговоров председателя ОАСК. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в разговорах.

Бюро подозревает председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.

Два месяца назад, 13 апреля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". На прошлой неделе ОАСК рассмотрел иск премьер-министра Дениса Шмыгаля против НАПК в рекордные сроки.