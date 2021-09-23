Дело подозреваемого во взяточничестве "слуги народа" Юрченко начали рассматривать по сути

"Сделаем их вместе!", - сообщала страница Юрченко в Facebook перед выборами в парламент в июле 2019 года. Он позирует с Зеленским.

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела подозреваемого во взяточничестве народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Юрченко.

Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

Рассматривать дело по существу начали судьи Татьяна Гавриленко, Елена Танасевич и Екатерина Сикора.

"Депутату и его неформальному помощнику Ивану Фищенко зачитали обвинительный акт.

Они заявили, что не понимают сути обвинения и не признают своей вины, потому председательствующей пришлось повторно зачитать статьи, которые им инкриминируют", - сообщил ЦПК.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов объявил вступительную речь.

По данным обвинения, в прошлом году подозреваемые получили у детектива, который работал под прикрытием, $13 тыс. за то, чтобы внести в Верховную Раду законопроект об изменениях в законодательство по переработке твердых бытовых отходов.

Еще $200 тыс. нардеп якобы требовал для подкупа своих коллег, народных депутатов-членов профильного комитета и обеспечения голосов за законопроект в сессионном зале.

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С речами также выступили Юрченко, его защитница и адвокат обвиняемого Фищенко. Сам же Фищенко от вступительной речи отказался.

В конце заседания судьи также отказали жене Фищенко в отмене ареста с автомобилей Tesla, BMW Х6 и Toyota. В будущем эти авто могут быть конфискованы в доход государства.

Следующее заседание назначили на 25 октября.

В сентябре прошлого года НАБУ сообщило о взяточничестве нардепа. Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии нардеп вышел под залог. Депутата исключили из фракции "Слуга народа". Александр Юрченко баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по округу в Голосеевском районе Киева от партии "Слуга народа".