Дело Пашинского Труба напомнил о тюремном сроке

Следователи сработали профессионально, говорит Труба. Фото: УНІАН

По делу о нанесении экс-нардепом Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений могут изменить квалификацию. В то же время статья предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в среду.

"Расследование только начато. Начали с допросов. Не исключаем, что будет изменена квалификация.

В частности, следователи ГБР должны установить или опровергнуть факт, держал ли народный депутат, выходя из автомобиля, в руках оружие", - сказал Труба.

"Следователи и прокуроры сработали профессионально. И, вероятно, именно поэтому, уголовное производство взяли у них и передали в Генеральную прокуратуру", - продолжил директор ГБР.

Труба напомнил, что статья предусматривает наказание от 5 до 8 лет тюрьмы.

"Миссия ГБР - это привлечение виновных к ответственности, независимо от занимаемой должности, связей и ресурсов", - сказал чиновник.

"Почему это производство является резонансным? Не потому, что там есть фамилия политика. А потому, что народный депутат стрелял в человека, который в течение 2,5 лет не был даже признан потерпевшим", - заявил Труба.

По словам директора ГБР, следователи ГПУ 2,5 года не расследовали дело.

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Суд взял нардепа 8-го созыва от "Народного фронта" Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря. Его подозревают в нанесении тяжкого телесного повреждения гражданину Вячеславу Химикусу. Пашинский выстрелил ему в ногу в 2016 году. Решение приняли 7 октября.