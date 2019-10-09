Дело Пашинского Труба напомнил о тюремном сроке

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
1 Просмотров: 1539
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 1917
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1008
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2943
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1827
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4482
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6273
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3798
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1998
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 531
Фото
Все фото
7
3
4
8
12
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Видео
Все видео
"Надо тебя толкнуть": "слуга народа" неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель
"Надо тебя толкнуть": "слуга народа" неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель
Баканов повысил чиновника, который организовал акцию под домом Шабунина - "Схемы"
Баканов повысил чиновника, который организовал акцию под домом Шабунина - "Схемы"
Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию
Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию
Вместо профилактория - коттеджи топ-таможенникам: Насиров и Ко заселили "Конча-Заспу"
Вместо профилактория - коттеджи топ-таможенникам: Насиров и Ко заселили "Конча-Заспу"
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1881
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6372
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1278
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 891
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
среда, 09 октября 2019 12:31

Дело Пашинского Труба напомнил о тюремном сроке

1 Комментировать
Дело Пашинского Труба напомнил о тюремном сроке
Следователи сработали профессионально, говорит Труба. Фото: УНІАН

По делу о нанесении экс-нардепом Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений могут изменить квалификацию. В то же время статья предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в среду.

"Расследование только начато. Начали с допросов. Не исключаем, что будет изменена квалификация.

В частности, следователи ГБР должны установить или опровергнуть факт, держал ли народный депутат, выходя из автомобиля, в руках оружие", - сказал Труба.

"Следователи и прокуроры сработали профессионально. И, вероятно, именно поэтому, уголовное производство взяли у них и передали в Генеральную прокуратуру", - продолжил директор ГБР.

Труба напомнил, что статья предусматривает наказание от 5 до 8 лет тюрьмы.

"Миссия ГБР - это привлечение виновных к ответственности, независимо от занимаемой должности, связей и ресурсов", - сказал чиновник.

"Почему это производство является резонансным? Не потому, что там есть фамилия политика. А потому, что народный депутат стрелял в человека, который в течение 2,5 лет не был даже признан потерпевшим", - заявил Труба.

По словам директора ГБР, следователи ГПУ 2,5 года не расследовали дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пашинский о подозрении: Я не жалею

Суд взял нардепа 8-го созыва от "Народного фронта" Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря. Его подозревают в нанесении тяжкого телесного повреждения гражданину Вячеславу Химикусу. Пашинский выстрелил ему в ногу в 2016 году.

Решение приняли 7 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Пашинского Труба напомнил о тюремном сроке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Украинских писателей приговорили к высшей мере наказания

"Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

Вместо тысячи тарифов ввели один

Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

Памяти Анджея Вайды: "Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто"

Самое читаемое
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 70254
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 38638
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 31636
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 31123
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 26084
Политика
Нет ракет для ВСУ: почему КБ "Южное" провалило три проекта ракетных комплексов
Нет ракет для ВСУ: почему КБ "Южное" провалило три проекта ракетных комплексов Просмотров: 45
Первый комитет Рады отказался от бумаги и перестал голосовать руками
Первый комитет Рады отказался от бумаги и перестал голосовать руками Просмотров: 270
Богдан помогал Януковичу монополизировать власть - СМИ
Богдан помогал Януковичу монополизировать власть - СМИ Просмотров: 621
"Надо тебя толкнуть": "слуга народа" неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель
"Надо тебя толкнуть": "слуга народа" неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель
 1 Просмотров: 765
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 5949
Больше всего комментируют
12
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
6
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2
Отвод войск на Донбассе: Кремль дал свой ответ
Голосов: 12521
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua