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среда, 21 апреля 2021 14:01

Дело о взяточничестве: брата Вовка уволили из разведки

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Дело о взяточничестве: брата Вовка уволили из разведки
Об увольнении Зонтова сообщили в среду. Фото: Цензор.нет

Служба внешней разведки уволила от военной службы подозреваемого во взяточничестве брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрия Зонтова.

В ведомстве заявили, что придерживаются демократических принципов и стандартов информирования общества о деятельности разведоргана.

Выявили факты нарушения Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы.

"Зонтова привлечено к дисциплинарной ответственности и уволено от военной службы", - говорится в сообщении.

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6 апреля брата председателя ОАСК и еще одного адвоката задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и100 шекелей наличными.

Зонтов работал заместителем начальника Службы внешней разведки, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество брата председателя ОАСК.

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