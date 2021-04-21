Дело о взяточничестве: брата Вовка уволили из разведки

Об увольнении Зонтова сообщили в среду. Фото: Цензор.нет

Служба внешней разведки уволила от военной службы подозреваемого во взяточничестве брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрия Зонтова.

В ведомстве заявили, что придерживаются демократических принципов и стандартов информирования общества о деятельности разведоргана.

Выявили факты нарушения Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы.

"Зонтова привлечено к дисциплинарной ответственности и уволено от военной службы", - говорится в сообщении.

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