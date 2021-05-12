Дело о госизмене: Медведчуки постят, что уже дома

Жена подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила, что они вернулись домой. Об этом Марченко написала в Instagram.
"Находясь на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски", - написала она и заявила, что была с мужем "в отъезде".
"Мы, конечно, вернулись домой", - сообщила Марченко.
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11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.
В тот день охрана Медведчука не пускала СБУ в дом в Киеве.
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