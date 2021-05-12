Дело о госизмене: Медведчуки постят, что уже дома

Медведчук работает на российского оккупанта, сообщал вчера глава СБУ. Фото: Instagam

Жена подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила, что они вернулись домой. Об этом Марченко написала в Instagram.

"Находясь на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски", - написала она и заявила, что была с мужем "в отъезде".

"Мы, конечно, вернулись домой", - сообщила Марченко.

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11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана Медведчука не пускала СБУ в дом в Киеве.