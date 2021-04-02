Дело о $5 млн взятки передали в суд

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 342
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 162
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 540
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1044
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 603
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 522
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 306
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 846
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
15
3
5
4
6
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Видео
Все видео
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Интервью
1/5
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 135
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 972
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 774
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 288
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 333
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
пятница, 02 апреля 2021 16:47

Дело о $5 млн взятки передали в суд

  Комментировать
Дело о $5 млн взятки передали в суд
Николай Злочевский был министром в правительстве Азарова в 2010-12 годах.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство о $5 млн взятки руководителям САП и Национального антикоррупционного бюро от бывшего "регионала", министра экологии в правительстве Азарова Николая Злочевского.

"Направлено в суд обвинительный акт по обвинению 3-х лиц в попытке подкупа руководства САП и НАБУ для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов времен прежней власти", - сообщила САП в пятницу.

Речь идет о экс-первом заместителе начальника ГУ ГПС в Киеве, одного из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским и бывшего главу одного из департаментов ДФС.

В июне 2020 года указанных лиц разоблачили "на горячем" после предоставления $5 млн взятки для последующей передачи этих средств руководителю САП.

За эти деньги должны были закрыть уголовное дело по подозрению бывшего министра в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал банк" (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Азарову объявили подозрение в госизмене

Акт передали в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении организатора преступления - бывшего министра, выделено в отдельное производство в связи с его розыском, заявила прокуратура.

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года. В 2015-м ГПУ объявила его в розыск.

Экс-министра подозревали в незаконном обогащении. Прокуратура заявляла, что одна из фирм Злочевского уклонялась от уплаты налогов на 1 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело о $5 млн взятки передали в суд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

Умер украинский композитор

Впервые спутник облетел Месяц

В море вышел самый большой лайнер в мире

Папа Римский умер за 7 минут до вечерней молитвы

Писателя выпустили из психиатрической больницы

Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 25220
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10845
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 9027
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 6993
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
5
 Просмотров: 5220
Политика
Действия "слуг народа" в 87-м округе являются противозаконными - Костыря
Действия "слуг народа" в 87-м округе являются противозаконными - Костыря Просмотров: 126
Добкин лидирует в электоральных симпатиях
Добкин лидирует в электоральных симпатиях Просмотров: 180
Великобритания переживает за обострение на Донбассе
Великобритания переживает за обострение на Донбассе Просмотров: 126
На Банковой прокомментировали локдаун
На Банковой прокомментировали локдаун Просмотров: 450
"Не тем рассуждать о команде, кто пришел сегодня" - Разумков ответил советнику Ермака
"Не тем рассуждать о команде, кто пришел сегодня" - Разумков ответил советнику Ермака Просмотров: 630
Больше всего комментируют
10
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
5
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
4
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
2
Заминировали горсовет. Требуют запретить партию Шария и ОПЗЖ
2
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
Голосов: 6457
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть