Дело о $5 млн взятки передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство о $5 млн взятки руководителям САП и Национального антикоррупционного бюро от бывшего "регионала", министра экологии в правительстве Азарова Николая Злочевского.
"Направлено в суд обвинительный акт по обвинению 3-х лиц в попытке подкупа руководства САП и НАБУ для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов времен прежней власти", - сообщила САП в пятницу.
Речь идет о экс-первом заместителе начальника ГУ ГПС в Киеве, одного из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским и бывшего главу одного из департаментов ДФС.
В июне 2020 года указанных лиц разоблачили "на горячем" после предоставления $5 млн взятки для последующей передачи этих средств руководителю САП.
За эти деньги должны были закрыть уголовное дело по подозрению бывшего министра в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал банк" (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств.
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Акт передали в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
Расследование в отношении организатора преступления - бывшего министра, выделено в отдельное производство в связи с его розыском, заявила прокуратура.
Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года. В 2015-м ГПУ объявила его в розыск.
Экс-министра подозревали в незаконном обогащении. Прокуратура заявляла, что одна из фирм Злочевского уклонялась от уплаты налогов на 1 млрд грн.
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