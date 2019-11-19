Дело на $ 300 тыс: экс-заместитель министра вышла под залог

Бывшая заместитель министра культуры Виктория Лисничая, подозреваемая в мошенничестве, внесла залог в размере 576 тыс. грн и вышла из СИЗО.

Об этом сказал адвокат подозреваемого Виталия Грынива, пишет "Українська правда"

Залог, согласно постановлению суда, внесено и суд уволил Лесничую из-под стражи. Адвокат заявил, что залог внесли друзья подозреваемого.

13 ноября детективы НАБУ сообщили Виктории Лисничей о подозрении в мошенничестве, соучастии в преступлении и предложения или даче взятки.

15 ноября Высший антикоррупционный суд избрал для экс-чиновницы меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога.

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Сотрудники НАБУ 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлану Кондзелю, эксзаместительницу Министра культуры Викторию Лисничую и их сообщника, имя которого пока неизвестно.

Они якобы требовали 300 тыс. долларов за помощь устроиться на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".