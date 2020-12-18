Дело МН17: суд назначил дату слушания по существу

Суд направил дело следственному судье для дополнительного расследования. Фото: Facebook

Слушания по существу по делу о сбитом над Донбассом малазийский Boeing рейса MH17 назначили на 7 июня 2021 года.

Соответствующее сообщение разместили на сайте суда.

"В понедельника, 7 июня 2021, окружной суд Гааги откроет слушания дела по существу в уголовном процессе MH17", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что 25 ноября этого года завершилась досудебная стадия уголовного производства по делу MH17. Суд направил дело следственному судье для дополнительного расследования. В настоящее время следователь магистрат сообщил суду о прогрессе в этом расследовании. На основе этой информации суд составил предварительный график.

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"Следующее слушание состоится в понедельник, 1 Февраля 2021. Темами, которые там будут рассматриваться, является то, как продвигается это дополнительное расследование, а также статус исков о возмещении убытков, поданных родственниками, а также запрос прокуратуры о посещении реконструкции MH17", - сообщили в суде.

На заседании 15 апреля 2021 суд решит, будет и когда состоится такая проверка. Если суд решит провести проверку, она, как ожидается, состоится в мае 2021 года.

"Если следствие следователя магистрата продлится должным образом, суд начнет слушания дела по существу в уголовном процессе MH17 в понедельник, 7 июнем 2021", - отметили в суде.

17 июля 2014 на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-1 бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.