Дело Майдана: суд разрешил допрос Кличко, Луценко и Парубия

Суд разрешил допросить 15 из 38 правоохранителей и ряд публичных лиц. ФОТО: "Зеркало недели"

Суд разрешил допросить 15 из 38 правоохранителей и ряд публичных лиц по делу расстрела на улице Институтской 20 февраля 2014-го.

Об этом сообщает "Громадское".

Речь идет о вызове мэра Киева Виталия Кличко, генпрокурора Юрия Луценко, спикера Рады 8-го созыва Андрея Парубия, экс-нардепа Андрея Шевченко, экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова, бывшего члена Партии регионов Елены Лукаш и других.

Адвокат защиты Стефан Решко указал, что собирается доказать отсутствие умысла "в уничтожении Майдана".

"За 4 года слушаний у нас выкристаллизовалась проблематика в этом деле. Мы неоднократно говорили, что обстановка искажена обвинению, неоднократно говорили о том, что люди погибли во время обоюдного огня. Хотим доказать, что никакого умысла на уничтожение Майдана не было. Мы не разделяем позицию, что когда всех обвели циркулем - если были на службе, то виноваты. И поэтому планируем допросить легендированных свидетелей", - отметил он.

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16 июля Святошинский райсуд Киева выпустил под домашний арест бывшего "беркутовца" Сергея Тамтуру. Его обвиняют в убийстве 48 майдановцев.