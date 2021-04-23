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пятница, 23 апреля 2021 13:43

Дело Гладковского: что будет дальше

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Дело Гладковского: что будет дальше
О розыске Игоря Гладковского НАБУ сообщило вчера. Фото: @nabu.gov.ua

Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, которого НАБУ подозревает в коррупционной схеме в оборонной отрасли, использует тактику председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. Об этом Gazeta.ua сказал журналист Дмитрий Гнап.

"Перспектива дела - неплохая. Должно быть впоследствии передано в Высший антикоррупционный суд. Этот суд в последнее время выносит ряд справедливых решений по коррупционерам. Например, по избранию меры пресечения брату судьи Вовка. Недавно осудили судью Пономаренко на два года за взяточничество.

Так что, когда дело попадет в Антикоррупционного суд в течение года, то перспектива наказания есть", - отметил журналист.

Есть попытка избежать ответственности, говорит Дмитрий Гнап.

"Он, очевидно, боится, что его могут задержать, а потом отвезти в суд для избрания меры пресечения. Поэтому взяли тактику председателя ОАСК Павла Вовка, который системно игнорирует походы на допросы в НАБУ. Пока это срабатывает.

Процедура такова: если подозреваемый системно не является на допросы, НАБУ подает его в розыск. А розыском уже должна заниматься Национальная полиция. А как может работать полиция - знаем. Просто могут не найти, потерять адрес, не заметить", - сказал журналист.

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Игорь Гладковський мог уехать из Украины, предполагает Дмитрий Гнап.

"Тогда могут объявить в международный розыск. В таком случае Украина может ждать его месяцами или годами.

Как с Дмитрием Вовком, бывшим председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Он во времена Порошенко согласовал формулу "Роттердам+". После того как ему хотели сообщить о подозрении, то он бежал в США. А сейчас, вроде, скрывается в Мексике.

Дело "Роттердам +" - резонансное. Некоторые сначала прокуроры закрывают его. Затем руководитель САП из-за общественного резонанса возобновляет расследование. Думаю, история будет продвигаться и будут новые подозрения, объявления в розыск", - отметил журналист.

"Главный положительный момент в работе НАБУ - оно сохраняет независимость. Не стало оружием в руках новой власти, инструментом политической расправы.

Копает как на бывшего, так и на нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Ермака - на Татарова. С причастностью к огромной коррупционной сделке Мыкытася.

Такое копание не устраивает президента Владимира Зеленского, говорит Дмитрий Гнап.

"Если есть попытки посягнуть на коррупционеров в нынешней власти, то через генпрокурора Венедиктову идут любые попытки заблокировать расследование НАБУ", - говорит журналист.

22 апреля НАБУ сообщило, что объявило в розыск Игоря Гладковского. Бюро расследовало коррупционную схему в оборонных закупках при предыдущей власти.

В ответ Олег Гладковський, который сейчас возглавляет корпорацию "Богдан", заявил, что подаст на НАБУ в суд.

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