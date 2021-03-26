Дело ЧВК: Шевченко рассказал, почему покупал военные товары в России

Евгений Шевченко рассказал, зачем покупал военные товары у России. Фото: facebook / Евгений Шевченко

Подозреваемый по делу в организации частной военной компании "агент НАБУ" Евгений Шевченко рассказал, почему покупал военные товары из Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Ранее СБУ вручила подозрение, и впоследствии опубликовала доказательства контрабанды и покупки военных товаров из РФ, в частности клистронов - приборы, которые являются элементом системы наведения.

"Клистроны невозможно приобрести официально, потому что Украина не может покупать товары военного назначения в РФ. Но потребность в этих клистронах есть, потому что это оборудование, без которого украинские зенитно-ракетные комплексы не могут функционировать", - пояснил Шевченко.

Он считает, что подозрение, которое вручила СБУ, является несправедливым.

"И они обвиняют меня в том, что я, рискуя и выполняя такую ​​крайне тяжелую и опасную работу, помогал сохранять в рабочем состоянии наши системы ПВО. Я думал, что меня за это наградят прежде. А на самом деле я получил от государства обвинения в совершении преступлений", - добавил Шевченко.

Кроме этого, подозреваемый назвал свой первоисточник по спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнера". По его словам, это человек с правоохранительной системы Украины.

"Я знаю человека, который занимает по сегодняшний день руководящую должность в правоохранительной системе Украины, это высший руководящий уровень. И так случилось, что я узнал от него эту информацию, и я ее опубликовал. Но он не делал по сегодняшний день никаких официальных заявлений по этому поводу и попросил меня не рассказывать о нем непосредственно ", - рассказал Шевченко.

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24 марта СБУ задержала экснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко. Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании". Подозреваемые якобы являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России военных запчастей, которые оборонным госпредприятиям продавали по завышенным ценам.