Делают странние вещи: Сенцов об окружении Зеленского

Сенцов считает, что Зеленский выглядит искренне. Фото: static.ukrinform.com

Украинский режиссер, писатель и бывший политзаключенный Олег Сенцов рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружении.

Высказался об этом Сенцов в разговоре с активистами и волонтерами во время встречи в Veteran Hub 10 декабря, пишет РБК-Україна.

По его мнению, Владимир Зеленский на вид очень искренний, но в его команде есть разные люди и некоторые из них делают странные вещи.

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"Я считаю, что Зеленский искренний и он не играет. Есть вопросы к его окружению. Там много странных личностей, которые делают странные дела. Есть хорошие ребята, которые делают правильные вещи, а есть абсолютно мутные. И еще есть старая система, которая может поглотить его ", - рассказал Сенцов.

По его словам, Донбасс можно будет освободить только после того, как Путин покинет власть.

"Пока Путин у власти, мы не сможем освободить Донбасс. Он не отдаст его в наших условиях. Крым он тем более не отдаст, он скорее Кремль отдаст, чем Крым. Но Путин не вечен, мы все вернем рано или поздно", - добавил Сенцов.

Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов призвал Европу не верить России и заявлениям ее лидера Владимира Путина. Об этом он сказал с трибуны Европарламента, где ему вручат премию имени Сахарова.