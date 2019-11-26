Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут

Сенцова удерживали в российском заключении более 5 лет. Фото: @UA_EUMission

Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов призвал Европу не верить России и заявлениям ее лидера Владимира Путина.

Об этом он сказал с трибуны Европарламента, где ему вручат премию имени Сахарова.

"Сейчас ведется много разговоров по поводу примирения с Россией, каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россияне обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе. Не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях. Хотят влиять на европейскую правовую политику своим силовым методом. Мы этого не допустим. Мы боролись и боремся за свою свободу", - подчеркнул Сенцов.

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Крымчанин Олег Сенцов находился в российском заключении с мая 2014 года. 7 сентября 2019 года он вернулся в Украину вместе с еще 34 украинцами. В 2018 году Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Сахарова. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.