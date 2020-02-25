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вторник, 25 февраля 2020 19:48

Делами о нападениях на активистов займется СБУ - Рябошапка

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Делами о нападениях на активистов займется СБУ - Рябошапка
Процессуальное руководство будет вести прокуратура. Фото: УНІАН

Уголовные дела о нападениях на гражданских активистов передадут в Службу безопасности Украины.

Об этом сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка на форуме во вторник, пишет LB.ua

"Пытаемся все эти дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган досудебного расследования - Служба безопасности Украины. Есть некоторые особенности, почему именно туда передаются эти дела.

Понимаем, что контекст, почему эти нападения происходят, един для всей Украины независимо от региона. Поэтому лучше для нас, чтобы эта служба была единым органом досудебного расследования", - сказал генпрокурор.

Процессуальное руководство тоже будет осуществлять одно подразделение Офиса генеральной прокуратуры.

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В феврале президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает результата по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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