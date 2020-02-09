Зеленского спросили о испытательном сроке Авакова

Президент Владимир Зеленский предлагает подождать результатов работы министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом он сказал журналисту "Радіо Свобода", на вопрос, прошел ли Аваков испытательный срок.
Я не знаю. У меня нечего вам ответить.
Ну, вы знаете, очень многие вещи, очень много резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результата, реального - не на словах, а действенного. И Шеремет, и Гандзюк, и другие уголовные дела, поэтому давайте подождем", - сказал президент.
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В октябре прошлого года президент Владимир Зелеський заявлял, что министр внутренних дел Арсен Аваков и остальные министры и правоохранители находятся на испытательном сроке.
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