Зеленского спросили о испытательном сроке Авакова

"Ждем результата", - говорит президент.

Президент Владимир Зеленский предлагает подождать результатов работы министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он сказал журналисту "Радіо Свобода", на вопрос, прошел ли Аваков испытательный срок.

Я не знаю. У меня нечего вам ответить.

Ну, вы знаете, очень многие вещи, очень много резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результата, реального - не на словах, а действенного. И Шеремет, и Гандзюк, и другие уголовные дела, поэтому давайте подождем", - сказал президент.

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В октябре прошлого года президент Владимир Зелеський заявлял, что министр внутренних дел Арсен Аваков и остальные министры и правоохранители находятся на испытательном сроке.