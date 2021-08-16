Декан университета попался на взятке - сумма впечатляет

Декана Харьковского национального университета внутренних дел уличили во взятке.

Чиновник требовал у гражданина $15 тыс. (почти 400 тыс. грн) за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров, по сообщению Офиса генерального прокурора.

Автор: @pgo.gov.ua

Сумму необходимо было разделить: $7500 - предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные - непосредственно перед защитой диссертации.

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$3500 декан факультета получил 29 июля. При получении 16 августа еще $4 тыс. Его задержали правоохранители.

Автор: @pgo.gov.ua

Ведется следствие, решается вопрос сообщения задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

За время работы Высшего антикоррупционного суда 19 человек получили тюремные сроки.