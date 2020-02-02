Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы

Президент отложил законопроект о децентрализации.

С начала своей работы на посту президента Владимир Зеленский назначил 221 главу районной государственной администрации. В Украине 490 районов.

В январе президент решил отложить поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" и направить его на доработку. Документ предусматривал создание округов вместо районов. На уровне областей и округов в городах Киеве и Севастополе предлагается институт префектов. Они будут осуществлять исполнительную власть, будут назначаться президентом по представлению Кабинета министров.

После завершения процесса объединения территориальных громад, их должно быть около 1400, говорят в правительстве

"Мы предлагали назначать только 96 председателей РГА. Только там, где предлагаются центры будущих округов. Даже назначить не 96, а 85. Потому что 11 - на неподконтрольных территориях", - говорит Gazeta.ua директор общественной организации Институт развития территорий, эксперт Центрального офиса реформ при Министерстве развития громад и территорий Юрий Ганущак.

То что президент назначил более двухсот - их все равно будут увольнять. Немного позднее чем через полгода, когда Верховная Рада утвердит новые районы, которых может быть 96. Зачем на полгода назначать людей? Чтобы они потом блокировали реформу, чтобы остаться на месте? Если человек знает, что его назначили на полгода, будет не о государстве думать, а о том, как воровать. Так сказать "звездный час". Надо было назначать исполняющих обязанности.

Как только создаются объединенные громады, деньги сразу переходят к ним и власть, как вода бежит из рук районного совета и РГА. Сейчас райгосадминистрации есть очень слабыми. А слабость порождает многочисленные злоупотребления - кошмарение бизнеса, органов местного самоуправления. Поэтому реформу нужно как можно быстрее довершать.

25 октября должны быть местные выборы. Все этапы реформы считаются от этой даты назад. Решение за Верховной Радой. Надеюсь, что к тому времени останется большинство и парламент не распустят. Что проголосуют за новое административно-территориальное устройство.

За изменениями в Конституцию префект должен быть на уровне области и округа. Пока не будет округа, планируется - на уровне большого района. Вместо председателей РГА будут префекты. Наконец состоится нормальное управление на территории.

Сейчас на местах фактически управляют феодалы

Сейчас в Украине - неофеодализм. Фактически территорией управляют местные феодалы и государство на это не влияет. Как когда-то Москаль (бывший председатель Закарпатской ОГА. - Gazeta.ua) мог себе позволить игнорировать распоряжения правительства, говорить: "Пока я здесь, никаких реформ не будет". Центр ничего не мог сделать. На отсутствие реформы рассчитывает президент враждебной РФ Путин.

Админтерустройство - есть скелетом. А система управления - мышцы, которые наращиваются на этот скелет. Финансы - кровь, которая бегает.

Фактически префект - это глаза премьер-министра. И полглаза есть от президента. Все, кто кричат, что это президентская вертикаль - популисты.

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Если изменения в Коституции примут, то в области будет несколько округов. Причем тот префект, который будет в областном центре, одновременно будет префектом области.

На уровне области появляются дополнительные полномочия. Например, контроль за облсоветом. Плюс - обеспечение государственных программ в регионе. Принцип такой - мы тебя подгружает. Префекты, как предлагается, подлежат ротации - 3 года поработал в одном округе - тебя перебрасывают в другой. Условно через 9 лет могут назначить префектом области.

Когда идет ротация, человек приходит на готовое место. То, что в проекте написали "Офис префекта формирует префект" - это надо выбросить. Он не должен формировать офис, это государственная служба. И каждый человек там будет работать в соответствии с законом "О государственной службе". Это не нормально, когда каждый новый префект будет приходить и выгонять людей", - говорит Юрий Ганущак.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что премьер-министр Алексей Гончарук нужен стране. Но для того, чтобы продемонстрировать результаты его работы необходимо еще немного времени.