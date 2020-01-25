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суббота, 25 января 2020 19:48

Зеленский сравнил Гончарука с "хорошей машиной"

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Зеленский сравнил Гончарука с &quot;хорошей машиной&quot;
Гончарук работает премьером пятый месяц.

Премьер-министр Алексей Гончарук нужен стране, но для того, чтобы продемонстрировать результаты его работы необходимо еще немного времени.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью израильскому "9 каналу", пишет "Українська правда"

"Как хорошая машина. Он - хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория.

Молодой, как мне кажется, очень нужен этой стране, этому времени человек. И вещи, которые мы обсудили, нюансы, он должен их изменить. Он устанет - он уйдет. Он не справится - он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат", - сказал глава государства.

По словам президента, у Гончарука "еще есть запал", поскольку в должности он только пятый месяц.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

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