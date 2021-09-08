Дебют Монастырского или куда покатится МВД?

Эксперты озвучили мнения на счет дальнейшей судьбы МВД во главе с Денисем Монастырским. Фото: Mind.ua

"Зе-реформаторы" поставили страну на рельсы в направлении светлого будущего. Опять. Под торжественные звуки фанфар и блеск конфетти. "С толкача"… На этот раз речь о новом старте для некогда мощной и неприступной крепости - империи Министерства внутренних дел, но уже во главе с новым министром и с новой командой, которую он намедни представил, и обновленным курсом развития ведомства. И вот в политических кругах, как и в обществе, зазвучал назревавший с первых дней вопрос: а справится ли? Или МВД пополнит перечень сломанных игрушек ОП. Ведь, в конце концов, все давно убедились, что кадровая политика - не самая сильная сторона нынешней власти.

Не обернется ли новый старт скорой кончиной? Мнения экспертов на счет дальнейшей судьбы МВД разные. Некоторые из них представлены ниже.

Прошло достаточно мало времени, которое Монастырский провел на должности, и все-таки – это 2 месяца. Спустя 2 месяца он презентовал программу дальнейших направлений работы МВД, которая полностью состоит из проектов, ранее презентованных Аваковым. Ознакомившись с ней, у некоторых в умах застыл немой вопрос: и все? Ведь данная ситуация, это неформальное признание не только того, что политика Авакова в вопросе развития ведомства и государства была эффективной, но и того, что наследники империи не могут предложить ничего лучше. А точнее – не просто лучше, а вообще ничего нового. Стоило ли менять министра? Понятное дело, ведь новому главе катастрофически не хватает профессиональных навыков и опыта в данном деле. Получается, что со сменой главы ведомство продолжит развиваться в том же направлении, работать над теми же проектами, но темпы и эффективность – под вопросом, ведь прежде проекты и ведомства вели специалисты.

Политолог Тарас Семенюк: "Реформа Нацполиции, запущенная Аваковым, - это первая видимая реформа в стране после Майдана. Ведь тогда новая власть заявила курс на реформы, и они начались. К примеру, реформа СБУ находится всего лишь на этапе обсуждения уже 7 лет, а Нацполиция была создана сразу. Монастырскому стоит продолжить инициативы предшественника в части инфраструктурных вопросов, работы ГСЧС, Нацполиции. Речь идет о консолидации ведомства и системы ради безопасности страны. Денису Монастырскому, очевидно, не хватает опыта, в частности, управленческого. Он юрист, был помощником депутата, имеет представление о том, как работает МВД. Но при отсутствии опыта, крайне важно наладить нормальную работу его заместителей с аппаратом Министерства. А на это нужно время".

Обоснованные опасения звучат в адрес всей новой команды Монастырского. В экспертной среде уже неоднократно заявляли о том, что команда больших надежд не подает.

Михаил Цимбалюк, нардеп из фракции "Батькивщина": "Команда, которую презентовал Монастырский, крайне слабая. Там очень мало профессионалов именно по системе МВД. Но сам Монастырский очень ответственный человек, хотя ему, конечно, недостает опыта", - комментирует нардеп.

Едва ли назначение людей, не имевших ранее отношения к вопросам внутренних дел, сулит успех, ведь патриотическими лозунгами эту брешь не заклеить. К слову, не так давно из внутренних источников стало известно, что кадровыми вопросами в МВД занялся глава МИД, что наталкивает на мысль о несостоятельности Монастырского, как главы МВД. И если "титаник" таки пойдет ко дну – это будет на совести ОП, только расплачиваться будет все государство. Ведь глядя на закулисную политику ОП, можно сказать точно: за демократическими лозунгами костенеет негласный авторитаризм. И уход Авакова, 7 лет обеспечивавшего независимость Министерства Внутренних дел при власти двух режимов – окончательно передал страну на волю ОП.

Подобное мнение, в частности, поддерживает и политолог, экс -руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович: "У нас нет Кабмина. У нас нет независимых министров, на самом деле. Все очень щепетильно координируется и управляется Офисом президента. К сожалению, ОП - это структура, которая пытается заменить собой все остальные органы власти в стране. Это очень не правильно".

Результаты Монастырского – это результаты ОП. Так что ситуация на грани фола, учитывая, что и у тамошних чиновников нет ни опыта, ни необходимого уровня профессионализма, ни воли и выдержки. Последнее особенно важно в данной ситуации, ведь речь идет о правоохранительных органах, которые регулярно сталкиваются с преступностью и криминалом. Сможет ли МВД под руководством Монастырского-ОП держать удар?

За последние 2 года страна наблюдала, как ОП лихо меняет руководителей и министров, подминая под себя систему – это обкатываемый многими представителями власти сценарий. Однако, в виду катастрофического кадрового голода такая политика грозит обернуться крахом всего госапарата. Ведь мы не раз становили свидетелями того, как нынешние "реформаторы" списывают опытных профессионалов, пытаясь прикрыть собственные бока и освобождая места для своих марионеток.

"Главное, чтобы то, что было сделано Аваковым за 7 лет, осталось. Потому что у нас были непростые времена во внешней и внутренней политике, и единственным работающим Министерством у нас всегда оставалось МВД. Важно, чтобы у нового руководства МВД не возникло желания перемен ради перемен, реформ ради реформ", - считает политолог Вадим Карасев.

К сожалению, в который раз огромный пласт работы упирается именно в кадровый вопрос. Могут ли управлять страной непрофессионалы? Выбирая новую власть многие поверили в то, что стране нужны "люди из народа", однако жизнеспособность такого сценария под вопросом. И пока ОП, монополизировав власть, остается шестерками более сильных, опытных и матерых сил как теневых из рядов криминалитета, так и внешних. Ведь последние 2 года МВД ухищрялось не только давать отпор вызовам, перед которым стало государство, но и закрывать множество других, пускай смежных вопросов, но все же выходящих за рамки юрисдикции МВД – вопросы ведомств, вышедших из строя.