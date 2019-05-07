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вторник, 07 мая 2019 14:55

"Давайте не терять время" - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
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Зустріч відбулася у Києві
Фото: twitter.com/JHahnEU
Зустріч відбулася у Києві
Зустріч відбулася у Києві

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан встретился с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским.

Об этом Ган рассказал в своем Twitter.

Встреча состоялась в Киеве. Ган поздравил Зеленского с "впечатляющей победой на пост президента Украины, что дает ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и деолигархизацию".

"Я предложил президенту полную поддержку Европейского Союза в вопросах всех реформ, которые приносят пользу гражданам Украины. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и все украинские органы власти - президент, правительство и Верховная Рада - должны действовать очень ответственно. Это означает, что в нынешнем переходном периоде - перед парламентскими выборами - первоочередные реформы не остановятся, а ускорятся для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантии международного финансирования и энергоснабжения). Давайте не тратить время", - подчеркнул еврокомиссар.

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Владимир Зеленский победил на выборах и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация.

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