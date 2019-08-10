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суббота, 10 августа 2019 14:45

Дату объявления результатов по 210 округу определят после сегодняшнего суда

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Дату объявления результатов по 210 округу определят после сегодняшнего суда
Фото: ЗН

В субботу, 10 августа, в 16:00 в Черниговском окружном административном суде состоится оглашение решения о том, признавать ли результаты голосования на участке 740243, который находится на территории Козелецкого гериакратичного пансионата в округе 210. Это единственный округ, где до сих пор не объявлены результаты выборов. Разрыв между кандидатами составляет 101 голос.

Само заседание началось вчера, 9 августа, в 9 утра и закончилось сегодня в два часа ночи. За процессом следят всеукраинские СМИ и наблюдатели, сообщают "Українські новини".

Ситуация с этим участком уже стала скандальной. Борис Приходько, который занял второе место по результатам выборов, подал иск с требованием не признавать голосования на территории гериатрического пансионата. Для подготовки иска штаб Приходько использовал сфальсифицированные заявления 17 иждивенцев пансионата о том, что на нем происходили нарушения. В ходе расследования с участием СМИ, правозащитников и депутатов областного совета было выявлено, что работники штаба Приходько у больных обманом выманили чистые листы с подписями. Сами же лица, чьи заявления фигурируют в иске, тоже подтвердили, что подписи получены на чистом листе путем обмана.

Штаб Бориса Приходько заинтересован в том, чтобы выборы на этом участке были признаны недействительными. По результатам протокола по подсчету голосов, за Сергея Коровченко на этом участке проголосовало 138 человек, а за Бориса Приходько - только двое.

Также в воскресенье, 11 августа в 14:00 в Верховном Суде состоится заседание о признании бездеятельности ЦИК и обязательства объявить результаты выборов.

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