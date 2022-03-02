Дата новых переговоров с РФ пока неизвестна — Кулеба

Украина не намерена выполнять ультиматумы РФ. Фото: скрин из видео

Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с Россией.

Никто принимать российские ультиматумы не будет, сказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он добавил, что требования россиян остаются прежними. Это требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны.

"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры – пока неизвестно", - сказал Кулеба.

28 февраля украинская и российская делегации в районе украино-белорусской границы провели первый раунд переговоров. Продолжались более 6 часов. Их цель - нахождение точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий, сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Инициатором переговоров "без предварительных условий" выступила Россия. Владимир Зеленский заявил, что "мало верит" в их эффективность. Однако согласился, чтобы потом никто не мог упрекнуть в том, что украинская сторона пренебрегла шансом остановить войну дипломатией. В состав украинской делегации вошли: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.