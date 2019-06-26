Дарт Вейдер идет в Верховную Раду

Дарт Вейдер идет на выборы. Фото: tsn.ua

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты жителя Киева Дарта Викторовича Вейдера. Его выдвинула политическая партия "Блок Дарта Вейдера".

Дарт Вейдер баллотируется в Одессе на избирательном округе № 135. На сайте ЦИК указано, что кандидат является гражданином Украины, сообщает 24 канал.

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Дарт Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве. Последние пять лет живет в Украине, в Киеве.

Судимости не имеет. Член партии "Блок Дарта Вейдера" имеет высшее образование и является директором ООО "Темная сторона силы".

Выборы в Раду состоятся 21 июля. Последние соцопросы показывают, что в топ-5 вошли "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", ВО "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос".