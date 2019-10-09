Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому

Данилюк не рассматривает возможность вернуться в команду Зеленского. Фото: из открытых источников

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что не рассматривает возможность возвращения в команду Владимира Зеленского.

Сказал, что также не рассматривает для себя никакие альтернативные предложения, сообщает LB.

"Я для них закрыт", - отметил Данилюк.

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Он добавил, что никогда не рассматривал предложения занять должность посла в США или Великобритании.

27 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке. Заявил, что покидает не только свою должность, но и команду президента Украины Владимира Зеленского вообще, поскольку не видит смысла продолжать работу в этой среде.