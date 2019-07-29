"Я - за небольшое количество министров", - секретарь СНБО. ФОТО: Facebook Александр Данилюк

Секретарь Рады национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выступил за сокращение количества министерств до 12-13.

"Во-первых, правительство должно быть компактным. Я - за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз весь правительство. Поэтому максимально 12-13 министров - это то, что я вижу ", - сказал он в интервью "24 канал".

Данилюк предложил объединять министерства, например Министерство экономики и Министерство финансов, Минсоцполитики и Минздрав.

"То есть такую ​​логику надо делать, чтобы не было, что в одном блоке у нас две головы, которые между собой спорят. Должна быть единая политика. Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице- премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще. То есть один, чтобы замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности, это возможно. Остальные не надо, должно быть компактно", - добавил секретарь СНБО.

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Ранее генеральный директор "1 + 1" Александр Ткаченко заявил, что в команде политической партии "Слуга народа" рассматривают возможность объединения 3-х министерств - культуры, информационной политики и молодежи и спорта в одно.