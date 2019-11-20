Данилюк рассказал, как предлагал американцу возглавить Минобороны

Александр Данилюк признался, как предлагал американцу возглавить Минобороны. Фото: LIGA.net

Экс-секретарь Совета нацбезопасности Александр Данилюк рассказал, что его предложение подполковнику США Александру Віндману стать министром обороны Украины была шуткой.

"Мы оба улыбнулись и посмеялись. Это явно была шутка", - пояснил Данилюк в комментарии The Daily Beast.

Экс-секретарь Совета нацбезопасности заверил, что не смог бы сделать такого предложения без прямого согласия президента Владимира Зеленского.

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Ведущему специалисту по Украине в Совете национальной безопасности США Александру Віндману трижды предлагали возглавить Министерство обороны Украины. Предложения поступали от экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка. Виндман отказался.