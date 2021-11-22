Данилов: Если будет время "Ч" - Запад поможет

Помощь будет максимальной, сказал Данилов. Фото: @rnbou

Международные партнеры окажут Украине помощь, если Россия решится на новое вторжение.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Укрінформу".

"Единственное, что осталось непонятным, так это то, будет ли Путин наступать, и если будет – то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч", - заявил секретарь СНБО.

Партнеры Украины хорошо понимают нынешнюю ситуацию в стране, сказал Данилов.

"Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит", - рассказал.

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Данилов был на Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе - Канада.

"Мы провели ряд важных встреч, пообщавшись с министром и первым заместителем министра обороны Канады, и.о. начальника Штаба обороны ВС Канады, несколькими американскими сенаторами и другими чиновниками стран-партнеров. Обменялись мнениями, что сейчас происходит в нашей стране, Европе и мире", – сказал.

Россия может в очередной раз напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022 года, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал напряженной ситуацию на украинско-российской границе в связи со скоплением войск РФ.