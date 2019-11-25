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понедельник, 25 ноября 2019 16:04

Чуть более 4 тыс. грн - директор "Укроборонпрома" рассказал о своей зарплате

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Чуть более 4 тыс. грн - директор &quot;Укроборонпрома&quot; рассказал о своей зарплате
Зарплаты руководителей оборонных компаний должны быть от $5 до 15 тыс. Фото: УНІАН

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс говорит, что получает чуть больше 4 тыс. грн в месяц, но зарплаты сотрудников оборонного ведомства должны быть рыночными.

Об этом чиновник рассказал в колонке Liga.net, посвященной 80 дням пребывания в должности.

"Весь период работы мой месячный оклад равен минимально допустимой заработной платы в Украине - 4 173 грн в месяц. К счастью, я могу себе это позволить - я давно работаю в бизнесе и преодоление вызовов, которые стоят передо мной, - значительно большая компенсация, чем денежное вознаграждение. Но это, конечно же, неправильно.

Давая согласие на работу в концерне, я поставил одной из моих главных условий белые, прозрачные и рыночные зарплаты для сотрудников.

Рыночные значит достойные. Но не заоблачные. Market but not market leading. Мы будем назначать оплату труда наших сотрудников, исходя из норм действующего законодательства, уровня зарплат в других крупных компаниях и с учетом набора рисков. На сегодня размер денежного вознаграждения руководителей компаний подобного уровня составляет от $5 до 15 тис.

Точные цифры определит Наблюдательный совет, заседание которого состоится уже в начале декабря", - сообщил Абромавичус.

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30 августа президент Владимир Зеленский уволил руководителя Укроборонпрома Павла Букина и назначил на эту должность Айвараса Абромавичюса.

Ранее Абромавичус занимал должность председателя наблюдательного совета Укроборонпрома.

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