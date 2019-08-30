Зеленский назначил Абромавичуса руководителем Укроборонпрома

Айварас Абромавичус стал новым гендиректором Укроборонпрома. Фото: dw

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Укроборонпрома Павла Букина и назначил на эту должность Айвараса Абромавичуса.

Соответствующие указы под номером 640 и 641 опубликовали на сайте президента в пятницу, 30 августа.

"Уволить Букина Павла Юрьевича с должности генерального директора Государственного концерна Укроборонпром", - говорится в одном из документов.

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Новым руководителем госконцерна стал Абромавичус.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна Укроборонпром", - сказано в следующем указе.

Ранее Абромавичус занимал должность председателя наблюдательного совета Укроборонпрома. Поэтому указом №639/2019 от 30 августа полномочия Абромавичуса как члена наблюдательного совета, были прекращены.