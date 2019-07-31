"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефёдов опубликовал в Facebook фото со встречи Фото: facebook.com/max.nefyodov

В Офисе президента состоялось ночное заседание, на котором присутствовали члены команды Зеленского.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефёдов опубликовал в Facebook фото со встречи. На нем, кроме себя, обозначил Александра Данилюка, Руслана Рябошапку, Илью Михайлова, Юрия Драганчука, Сергея Верланова.

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"# Неприкасаемые Неслучайно встреча вечером в Офисе президента Украины. Что-то страшное приближается для плохих людей. У кого сейчас холодок по спине пробежал. Может, это просто сквозняк. А может, это ветер перемен," - рассказал Нефедов.

Государственный регистратор разрешил создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. Она не будет подчиняться Государственной фискальной службе, сообщил новый руководитель украинской таможни Максим Нефедов в Facebook. На своем посту обещает ввести аналогичную цифровую систему. Она устранит человеческий фактор на таможне и сделает взимание таможенных сборов прозрачными.