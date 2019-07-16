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вторник, 16 июля 2019 15:56

В Украине появилась новая таможня

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В Украине появилась новая таможня
Новая таможня не будет подчиняться Государственной фискальной службе. Фото: scontent.flwo3-1.fna.fbcdn.net

Государственный регистратор разрешил создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица.

Она не будет подчиняться Государственной фискальной службе - об этом сообщил новый руководитель украинской таможни Максим Нефедов в Facebook.

На своем посту обещает ввести аналогичную цифровую систему. Она устранит человеческий фактор на таможне и сделает взимания таможенных зборов прозрачными.

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Таким образом Украине удастся побороть коррупцию и контрабанду.

"Одни из возможностей для улучшения работы - это интеграция всех таможен в единое юридическое лицо. И определение того, на кого мы собственно должни сосредоточивать усилия по проверке ", - заявил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

По оценкам Международного валютного фонда, из-за коррупции на таможне украинский бюджет ежегодно недополучает от двух до пяти миллиардов долларов. Зато мы занимаем эти деньги у МВФ.

Украина сможет запустить систему электронной таможни через год. Это стало возможным благодаря необходимому финансированию от иностранных партнеров.

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16
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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