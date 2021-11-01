"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова

Игорь Терехов (слева) с покойным Геннадием Кернесом

Кандидат в мэры Харькова от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Игорь Терехов победил в первом туре выборов с 51,9%. Такие данные экзитпола обнародовал центр "Социальный мониторинг". Его ближайший конкурент самовыдвиженец Михаил Добкин занял второе место с 27,6% голосов. По данным экзитполла Комитета избирателей у первого - 53,8% голосов, у второго - 24,5%. На участках явка была меньше трети. Терехов руководил городом последний год - предшественник Геннадий Кернес скончался после осложнений от коронавируса в декабре 2020 года.

Чтобы увеличить количество избирателей на участках в день голосования 31 октября, кандидаты возле участков поставили лотки и торговали гречкой по 38 грн, за 10 грн отдавали ячневую, пшеничную крупу и кильку в томате. Рассчитывали на старшее население. Для молодежи штаб Терехова организовал розыгрыш Iphone 13.

- Победа Игоря Терехова была прогнозируемой. Даже в первом туре, - говорит в интервью Gazeta.ua Вадим Карасев, харьковчанин, директор Института глобальных стратегий. - Терехов - наследник Кернеса. Он респектабельный, спокойный, прагматичный. Без эпатажа, популизма. Тихо и спокойно продолжал линию предшественника. Занимался благоустройством Харькова. Голоса Кернеса перешли к Терехову. Хотя он по линии поведения, личными характеристиками отличается от покойного мэра.

За счет чего выиграл? Как удалось закрепиться в лидерах?

- Он стал консенсусным кандидатом большинства элит в Харькове. Которые не желали возвращения к власти Михаила Добкина (с 2006 года был городским председателем Харькова, а в 2010-2014 годах возглавлял областную государственную администрацию. - Gazeta.ua). Добкин - непредсказуемый, эпатажный, медийный политик. Харьковчане и местные элиты хотят покоя. Стабильности и наследственности. А не нового обострения. Тем более, что Добкин склонялся больше к пророссийскому флангу. Люди не хотят, чтобы Харьков снова стал прифронтовым городом. Терехов проводит линию Кернеса и в то же время не является пророссийским политиком. Он прохарьковский.

Добкин склонялся больше к пророссийскому флангу. Люди не хотят, чтобы Харьков снова стал прифронтовым городом

Почему не было выдвиженца от "Слуги народа"? Не было сильного кандидата?

- У Терехова сложился конструктивный диалог с Киевом. Центральным властям не нужно, чтобы Харьков стал оплотом пророссийских сил. Терехов стал консенсусным кандидатом. Гласно и негласно с самого начала основные политические силы Харькова, имеющие представительства на общеукраинском уровне, склонялись в его пользу. И ОПЗЖ, и "Европейская солидарность", и Аваков, и центральная власть. Все отлично понимали, что Терехов проведет кампанию к победе.

Вся интрига была еще три месяца назад - будет ли второй тур. Летом стало очевидно, что Терехов победит в первом.

Властям было некуда деваться. Н было своего кандидата. У них даже нет главы областной администрации, несколько месяцев есть только исполняющий обязанности. Единственный способ для центральной власти оказывать влияние там - наладить конструктивную работу с Харьковом и ее мэром. Если бы хотели потрясений, то выставили бы более сильных кандидатов и кампания была бы более жесткой.

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Каким мэром будет Терехов? Изменится ли его политика по сравнению с той, которую проводил последний год?

- Постарается всех объединить. Чтобы не было борьбы, конкуренции, раздрая в харьковской верхушке.

Будет работать на результаты в социальной и коммунальной сферах. Энергетика, цены, тарифы. Выборы заканчиваются и начинаются трудовые будни. Как пережить зиму, дать тепло людям? Как помочь, когда тарифы слишком высоки?

Далее - контроль над местными чиновниками. Кернес всегда умел контролировать и наказывать их. Терехов будет делать это в более спокойной манере.

В апреле 2010 года Игорь Терехов стал заместителем харьковского городского головы. С сентября 2015-го занимал должность первого заместителя городского головы. 9 декабря 2020 избран секретарем Харьковского городского совета. Через неделю стал исполняющим обязанности городского головы Харькова после смерти Кернеса. Терехов рассказывал, что Кернес готовил его как своего преемника уже давно. Увековечение полководца Жукова в Харькове Терехов называет своей "жизненной позицией", а проспект - символом Харькова. Проспект переименовали на Григоренко. Обещает вернуть прежнее название. Существование топонимов, посвященных Жукову, противоречит законодательству. По ст. 436 Уголовного кодекса и устанавливает ответственность за действия, связанные с публичным использованием символики тоталитарных режимов. Задекларировал 1,5 млн. грн. дохода. Бывшая жена владеет семейными компаниями - "Он клиник" и "Доктор ПРО". Есть три квартиры. Одна в общей собственности с матерью, вторую арендует у матери, а третью снимает с сыном. Также арендует Mercedes-Benz.