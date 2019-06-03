"Чтобы деньги просто не выбрасывались" - у Зеленского рассказали о переезде

Сейчас АП расположена на Банковой. Фото: apostrophe.ua

Команда Владимира Зеленского рассматривает несколько вариантов переноса Администрации президента из Банковой.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Рассматривается несколько локаций сейчас. Но все это должно быть тщательно подсчитано для того, чтобы это было экономически выгодно и чтобы деньги просто не выбрасывались. Эти вопросы рассматриваются, они подсчитываются, и мы увидим, куда сможем переехать", - сказала Мендель.

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Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский рассказывал, что в случае победы планирует перенести офис главы государства за пределы Киева. Одним из вариантов называли конгрессно-выставочный центр "Парковый", известный также как "вертолетная площадка Януковича". Во время избирательной кампании там базировался штаб Зеленского.