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вторник, 21 мая 2019 09:06

Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
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Инаугурация Зеленского: опубликовали смешные фотожабы
Фото: apostrophe
Инаугурация Зеленского: опубликовали смешные фотожабы
Инаугурация Зеленского: опубликовали смешные фотожабы
Инаугурация Зеленского: опубликовали смешные фотожабы
Инаугурация Зеленского: опубликовали смешные фотожабы

В соцсетях появился ряд ярких фотожаб, посвященных инаугурации президента Владимира Зеленского, которая состоялась вчера, 20 мая.

Фотоколлажи публикуют пользователи соцсетей, пишет apostrophe.

В частности, забавные картинки посвященные интересным моментам во время инаугурации.

На них изображены сам Зеленский, пятый президент Украины Петр Порошенко, третий президент Андрей Ющенко, президент беглый Виктор Янукович, а также депутаты Верховной Рады.

Особое внимание пользователи соцсетей уделили "знаковом случае" с падением на пол президентского удостоверения.

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Президент Владимир Зеленский подписал свой первый указ о принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

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21
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