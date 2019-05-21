Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского

В соцсетях появился ряд ярких фотожаб, посвященных инаугурации президента Владимира Зеленского, которая состоялась вчера, 20 мая.
Фотоколлажи публикуют пользователи соцсетей, пишет apostrophe.
В частности, забавные картинки посвященные интересным моментам во время инаугурации.
На них изображены сам Зеленский, пятый президент Украины Петр Порошенко, третий президент Андрей Ющенко, президент беглый Виктор Янукович, а также депутаты Верховной Рады.
Особое внимание пользователи соцсетей уделили "знаковом случае" с падением на пол президентского удостоверения.
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Президент Владимир Зеленский подписал свой первый указ о принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
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