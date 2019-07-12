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пятница, 12 июля 2019 19:16

Что такое Избирательный кодекс

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11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Избирательный кодекс. Документ идет на подпись президенту.

Gazeta.ua напоминает, о чем кодекс.

Как голосовали

Спикер Андрей Парубий 17 раз ставил на голосование поправки, на которые не хватало голосов. Решение принимали час. Документ поддержали 230 нардепов.

Автор: Олег Федонюк, Facebook
  "Победа", - кричит спикер Андрей Парубий после голосования 11 июля.
"Победа", - кричит спикер Андрей Парубий после голосования 11 июля.

"За" проголосовали фракции "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Опозиційний блок", "Самопоміч", "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшко и ряд внефракционных депутатов.

Групп "Відродження" и "Воля народу" на заседании не было.

Что представляет собой

Кодекс расписан на 460 страницах. Он состоит из трех книг - общей части, общенациональных и местных выборов.

Открытые списки

Партии на выборы будут формировать общенациональный список кандидатов. Он будет одинаков для всей страны. Этот список будет делиться на отдельные списки для каждого из 27 округов. Они в основном совпадают с областями. Киев будет иметь два округа. Крымский округ присоединят к херсонскому, отдельный будет в Днепре.

Политсилы будут выставлять на каждом округе не менее пяти кандидатов. Избиратель голосует за партию и, по желанию - за кандидата в списке. Очередность кандидатов определяет съезд.

Гендерные квоты

Обязательной для списка будет минимальная квота в 30% для женщин.

Автор: Ян Доброносов, Facebook
  В украинском парламенте работают 49 женщин.
В украинском парламенте работают 49 женщин.

Барьер

Партия проходит в парламент, если набирает 5% голосов.

Бюллетень

Избирателю надо знать номер партии и кандидата от нее. Их будет вписывать в графах бюллетеня. Если никого из кандидатов не укажет, тогда согласится с порядком, который составила партия.

Как будут считать

Общее количество голосов за все партии, преодолевшие 5% барьер (это устанавливает ЦИК), делят на 450 мандатов. Так определяют "цену" одного мандата. По предварительным подсчетам составит 25 тыс. голосов. Если за партию в области проголосовали 100 тыс. избирателей, то она получит там 4 мандата.

Мандаты достанутся тем, кто в региональном списке набрал наибольшее количество голосов.

Президент и мэры

Президента и мэров областных центров, городов, где население превышает 90 тыс, будут избирать по системе абсолютного большинства - 50% + 1 голос. Если никто из кандидатов не наберет, проводится второй тур для двоих с наибольшим количеством голосов.

Местные советы и Верховный Совет Крыма

Депутатов сельских, поселковых, районных и советов небольших городов будут избирать по мажоритарной системе.

Кандидаты в депутаты областных и городских советов крупных городов, Верховной Рады Автономной Республики Крым будут идти по открытым спискам, подобно выборов в парламент.

Когда заработает

Кодекс должен вступить в силу с 1 декабря 2023-го.

На внеочередных выборах 21 июля народный депутатов будут избирать по старой системе. Таких округов 199.

Сколько шли

Пропорциональная система выборов по открытым спискам была частью коалиционного соглашения 2014-го. Его подписывали "Народний фронт", БПП, "Самопоміч", "Батьківщина" и Радикальна партія. С момента подписания до окончательного голосования прошло 4 года 7 месяцев и 14 дней.

Документ "заваливали" 4568 правками, которые в конечном итоге все провалили.

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5 партий могут пройти в Верховную Раду на внеочередных выборах, еще 3 политсилы имеют шанс. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 6 по 10 июля.

19 июля будет последним днем, когда партии будут агитировать. В субботу - день тишины, а в воскресенье - голосования на участках.

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12
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