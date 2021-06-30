"Что это за два деда-мопеда?" - Арахамия прокомментировал слова о Хмаре и Шишкине

Виктор Шишкин и Степан Хмара возле Верховной Рады 28 июня. Фото: Getty Images

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свое высказывание в адрес бывших народных депутатов Степана Хмары и Виктора Шишкина.

Оба пришли в сессионный зал Верховной Рады на торжества ко Дню Конституции в футболках с надписью: "Зе! Убийца Конситуции".

В сети появилось фото телефонной переписки, где Арахамия написал: "Что это за два деда-мопеда? Стоят в зале".

"Если бы я знал, что это два уважаемые джентльмены, я бы лично к ним подошел и сказал, что нужно понимать, где ты прямо сейчас находишься и что ты делаешь.

И как это выглядит, например, на телевидении страны-агрессора, когда ты своего президента на торжественном мероприятии, куда тебя пригласили, называешь убийцей. Это некорректно", - сказал Арахамия журналистам, пишет Цензор.НЕТ.

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Он посоветовал журналистам спросить Хмару и Шишкина "как они к этому пришли".

"А по поводу того, что я их не узнал. То давайте проведем тест, кто из вас со спины может узнать, если поставить 10 человек. И тогда посмотрим", - сказал Арахамия.

28 июня президент Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде.