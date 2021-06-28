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понедельник, 28 июня 2021 13:34

"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
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Фото: "Буквы"

В понедельник, 28 июня, состоялось торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-летия принятия Конституции Украины.

Народные депутаты второго созыва, участники принятия основного закона, Виктор Шишкин и Степан Хмара, пришли на него в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции".

Во время выступления президента Владимира Зеленского бывшие нардепы встали.

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Во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады Владимир Зеленский рассказал, что Швеция передала Украине три копии Конституции Филиппа Орлика, а ко Дню Независимости в Софийском соборе выставят оригинал документа.

Также глава государства внес в Верховную Раду проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины как неотложный. Докладывать этот законопроект на заседании парламента будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

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