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понедельник, 28 июня 2021 12:29

"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона

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&quot;Конституция Пилипа Орлика и Большой герб&quot; - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 25 годовщиной принятия Конституции.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Конституции Украины - 25. Она молодая, но зрелая и мудрая. Она демократична и человекоцентрическая, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция - символ нашего государства, истории и независимости. Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником" , - написал Зеленский.

Во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады ко Дню Конституции президент рассказал, что Швеция передала Украине три копии Конституции Филиппа Орлика, а ко Дню Независимости в Софийском соборе выставят оригинал документа.

"Сегодня мы наконец можем поделиться хорошими новостями. Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Филиппа Орлика", - сказал Зеленский.

Он добавил, что одна копия уже утром выставлена ​​в фойе ВР, вторая будет находиться в Офисе Президента, а третья - в Конституционном Суде Украины "после его обновления и перезагрузки".

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"С этой высокой трибуны хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. Мы верим, что и завтра она, в третий раз, покажет как сильно любит Украину. На самом деле я пошутил. Я всем желаю завтра успеха, и пусть победит сильнейший, Но кто сильнее - мы с вами знаем", - добавил Зеленский.

По словам президента, оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украину впервые за 311 лет.

"Ее (конституцию. - Gazeta.ua), вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы, все желающие смогут увидеть в Софийском соборе. Полотно нашей истории имеет тысячу лет и столько же недостающих частей пазла. Мы возвращаем украинцам эти части. Мы возвращаем Украине - Украину", - сказал Зеленский.

Также Зеленский внес в Верховную Раду проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины как неотложный. Докладывать этот законопроект на заседании парламента будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

Перед тем, как приехать на торжественное заседание парламента, Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Филиппу Орлику - гетману Войска Запорожского и автору знаменитой конституции 1710 года. Глава государства напомнил, что именно эту Конституцию называют первой письменной Конституции Европы.

28 июня отмечается День Конституции. В этот день 1996 года в 9:18, спустя почти сутки непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию.

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28
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