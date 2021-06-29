"Два деда-мопеда" - Арахамия обозвал соавторов Конституции

Соавторов Конституции Украины Степана Хмару и Виктора Шишкина глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обозвал "два деда-мопеда".

Об этом Арахамия написал в официальном чате фракции, сообщает Telegram канал "Через плечо".

Фото: t.me/Hello_Rada

Инцидент произошел в понедельник, 28 июня, в Верховной Раде на торжественном заседании по случаю Дня Конституции Украины.

В зал заседаний зашли Хмара и Шишкин, одетые в футболки с надписью: "Зе! Убийца Конституции".

На это Арахамия отреагировал комментарием "Что это за два дед- мопеда? Стоят в зале" в чате фракции.

На что нардеп Александр Федиенко написал: "один вроде шишкин бывший судья конституционного а второй вроде облако" (пунктуация автора сохранена. - Gazeta.ua).

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Степан Хмара - Герой Украины, бывший советский политзаключенный, правозащитник, народный депутат Украины первого, второго и четвретого созывов. Работал над окончательной редакцией спорных статей текста Конституции. Виктор Шишкин - правовед, действительный государственный советник юстиции, народный депутат Украины первого, второго и третьего созывов, экс-генпрокурор и бывший судья Конституционного суда. Был заместителем председателя конституционной комиссии, которая занималась подготовкой текста Конституции.