Что думают украинцы о "Большой стройке" Зеленского

В общем 72,4% респондентов считают, что "Большая стройка" предусматривает строительство дорог. Фото: Pixabay

Национальную программу "Большая стройка", которую инициировал президент Владимир Зеленский, поддерживают 64,2% украинцев.

89,8% респондентов поддерживают то, чтобы государство вкладывало средства (инвестировало) в развитие инфраструктуры - строительство и ремонт дорог, мостов, транспортных развязок, детских садов, школ, больниц, поликлиник, спортивных площадок, стадионов и т. д. Таковы данные социологического опроса, которые представил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Среди приоритетных объектов для реконструкции и строительства в своем населенном пункте респонденты отметили дороги - 49,2%, больницы (со стационаром) - 35%, школы - 26,3%, детские сады - 21,6%, амбулатории (поликлиники) - 13,3%, стадионы и спортплощадки - 11,7%. Также 85,2% респондентов считают, что работы по строительству и реконструкции объектов транспортной и социальной инфраструктуры не стоит останавливать из-за эпидемии (стоит - 9,1%).

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В общем 72,4% респондентов считают, что "Большая стройка" предусматривает строительство дорог, 49,2% - строительство школ, 47,1% - строительство больниц и поликлиник, 45,5% - строительство детских садов, 36,8% - строительство спортивных площадок и стадионов. Также респондентов просили оценить, насколько они поддерживают отдельные инициативы и государственные программы действующей власти по шкале от 0 (совсем не поддерживают) до 10 (полностью поддерживают).

Больше всего респондентов поддерживают прекращение огня на Донбассе (80,6% оценивают на 9-10 баллов, на 0-1 баллов - 6%, баланс - +74,6%) и "Большую стройку" (67% оценили на 9-10 баллов, на 0-1 баллов - 2,8%, баланс - +64,2%).

Опрос проводился с 6 по 19 августа. Методом личного интервью были опрошены 2049 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Среди руководителей правоохранительных органов украинцы хуже всего относятся к министру внутренних дел Арсену Авакову. Его деятельность отрицательно оценивают 70% украинцев. Такие результаты опроса, проведенного с 3 по 9 июля, опубликовал Центр Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.