Что делать с зарплатами министров и депутатов

Кабинет министров опубликовал зарплаты чиновников.

Например, министру внутренних дело Арсену Авакову в декабре насчитали 186 541 грн, в том числе надбавки - 49 225 грн, премии - 137 317 грн. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил 222 592 грн, где надбавка - 73 337 грн, а премия - 149 255 грн.

Месячная зарплата руководителя государственного предприятия Укрпошта Игоря Смилянского в этом году составит 1,8 млн грн.

Об этом Gazeta.ua говорит с бывшим народным депутатом Игорем Луценко.

Зарплаты на низшем и среднем уровнях надо поднимать. Они не должны быть такими, как сейчас, говорит Игорь Луценко.

Сколько должны зарабатывать министры, топ-чиновники?

На самом деле все очень просто. Надо смотреть от объема, который получает низшее звено. И применять разумный коэффициент. Например, не более 10. Если специалист начального уровня получает 7500, то для министра - 75 тысяч. Функция зарплаты для министра не является тем, чем является зарплата для работника коммерческой компании. Априори государственная топ-служба считается вопросом престижа, служения стране, нежели просто заработать деньги. Здесь не должен работать принцип: чем больше зарплата, тем лучшего специалиста находим. Лучший министр, по идее, должен сам прийти. Поскольку он хочет реализоваться как государственный деятель - на определенном этапе жизни послужить стране. Если верить цифрам зарплат заместителей министров, которые гуляют по интернету, то это очень большие средства. Конечно, плата не должна быть какой-то нулевой. Или такой, какой была у народных депутатов, министров в 2014-м - в районе 5 тысяч. Зарплата должна покрывать текущие расходы человека среднего класса. Но не более того. Учитывая нынешнюю социально-экономическую ситуацию.

Как создать справедливую систему зарплат?

Должен быть отдельный орган. Чтобы не Верховная Рада или министры сами себе назначали зарплаты и премии. Такой орган определял бы вознаграждение всем государственным деятелям. Это сняло бы с них большую часть политической ответственности, коррупционные вопросы. Нет ли конфликта интересов, когда команда Министерства экономики сама себе назначает зарплату? Даже если они, возможно, и хорошо работают. Должен быть отдельный орган, который будет определять зарплату чиновникам Есть понятие upper middle class - высший средний класс. Компании, которые исследуют рынок, занимаются персоналом, примерно знают, что такое хороший уровень зарплаты в Украине. Специально заказывают у социологов. Такие готовые данные можно взять. И на их базе сделать "потребительскую корзину" представителя высшего слоя среднего класса. С этого иметь различные коэффициенты для разных должностей.

Выплата 13-й зарплаты, больших премий в конце декабря - это нормальная практика?

Если человек проработал год, то это нормально. Как раз является поощрением того, что человек постоянно занят на своей должности. Если же чиновники просто выписали на себя премии, так как неиспользованные фонды. Даже кто-то едва ли не открыто оправдывался: "Средства остались, они же пропадут". Это уже коррупция.

Что в этой теме мы упускаем, забываем, не обращаем внимание?

Во-первых, чиновников надо как можно дальше отстранить от определения себе зарплат. Чтобы было отдельное ответственное политическое лицо. Которое будет сидеть в государственной службе и будет утверждать эти все зарплаты. Сейчас премии фактически не ограничены Во-вторых, система окладов-премий должна быть более прозрачна. Премии не должны превышать 50 процентов зарплаты. Потому что сейчас они фактически не ограничены. Можно в три раза больше получить. Происходит обман общества.

Украинцы хотят профессиональной работы от руководителей страны, но не готовы им много платить. Почему?

Украинцы за время советского социализма привыкли, чтобы за них все решали. Чтобы кто-то им защищал права. Часто ко мне с большой претензией обращаются люди: "Вы же там общественность, можете делать то-то, то-то". Это всегда расстраивает. Люди не понимают, что им уже никто не должен, что они ответственны за свою судьбу. Люди не понимают, что им уже никто не должен. Они ответственны за свою судьбу Конечно, зарплаты на низком и среднем уровнях надо поднимать. Они не должны быть такими, как сейчас. Топ-должности компенсируются престижностью работы, возможностью там реализоваться. Большой кадровый голод именно на нижнем уровне. И это самая большая проблема. И то, что сейчас все начальство назначает себе такие зарплаты, это еще усугубляет ситуацию. Морально дестимулирует нижнее звено хоть как-то работать.

Как оплачивается работа топ-чиновников за границей? Чей опыт можем перенять?

Есть средний уровень зарплат. С его определением в Украине есть некоторые проблемы, потому что теневая экономика - это 50 процентов реальной, официальной. Можно посмотреть на страны Западной Европы, развитые. На коэффициенты - сколько там получает парламентарий по отношению к средней, минимальной. Сколько остальные чиновники. Чтобы специальный орган, смотря на опыт других стран, формировал общегосударственную политику - вот, мы придумали такую ​​математическую модель. Если поднимается реальная минималка, тогда народные депутаты и остальные чиновники начинают получать больше. Поднимается средняя зарплата - тоже. Тогда у общества не будут возникать вопросы: почему так много платят. Вы стали лучше жить, поэтому и чиновники от этого какую-то долю получили.

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