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Спецтема: Напад Росії на Україну

Что будет с продуктами и медикаментами – правительство приняло решение

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Что будет с продуктами и медикаментами – правительство приняло решение
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Правительство создало Координационный центр по обеспечению продуктами, лекарствами, питьевой водой и топливом. Фото: kmu.gov.ua

Сегодня, 28 февраля, Кабинет Министров существенно расширил список товаров критического импорта.

Его пополнили, в частности, мясо и съедобные субпродукты, молоко и молочные продукты, овощи, орехи, кофе, чай, зерновые культуры, пшеничная мука, соки, жиры и растительные масла, сахар и кондитерские изделия. Также в список включили ряд товаров военного назначения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Создан Координационный центр по обеспечению продовольственными товарами, лекарствами, питьевой водой и топливом, который будет работать 24/7 для обеспечения пострадавших от войны городов и регионов всем необходимым", - рассказал Шмыгаль.

Кабинет Министров во время действия военного положения упростил процедуру закупки товаров, работ и услуг для нужд обороны Украины, обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования государства. Такие закупки будут производиться по решению руководителя заказчика или органа управления государственным имуществом.

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"Весь украинский народ встал на борьбу. Пока наши войска мужественно защищают украинскую землю от нашествия оккупантов, гражданские украинцы и украинское государство начали работать в режиме "все для фронта – все для победы", - сказал Шмыгаль.

Частный бизнес бесплатно дает топливо, медикаменты, продукты, технику для нужд армии. Храбрость и мужество наших военных вдохновляет каждого украинца вносить свой посильный вклад в победу. Люди готовят еду для бойцов, плетут маскировочные сетки и обустраивают блокпосты.

"Украинцы. Держим строй. Продолжаем работать на победу", – призвал Шмыгаль.

Украина будет платить военнослужащим по 100 тыс. грн. в месяц. Решение сегодня принял Кабинет министров.

Такую сумму будут получать военные, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тыс. в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

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