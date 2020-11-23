Covid-фонд: первые 100 ИВЛ направили в области

 
Ексклюзивы
1/5
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1026
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 585
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1584
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5562
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 369
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 711
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 684
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 531
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 495
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 432
Фото
Все фото
24
15
3
5
3
Лишь бы не львовский &quot;Лукашенко&quot; или &quot;выдержанное вино&quot; - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
Лишь бы не львовский "Лукашенко" или "выдержанное вино" - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
&quot;В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда&quot; - как Черкассы избирали нового мэра
"В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда" - как Черкассы избирали нового мэра
Избиратели фотографируются возле урн, чтобы выиграть айфон
Избиратели фотографируются возле урн, чтобы выиграть айфон
&quot;Слуге&quot; пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
"Слуге" пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
&quot;Слуги&quot; обратятся в Конституционный суд из-за карантина выходного дня
"Слуги" обратятся в Конституционный суд из-за карантина выходного дня
Видео
Все видео
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Черкассы выбирают мэра: чего ожидать от кандидатов
Черкассы выбирают мэра: чего ожидать от кандидатов
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Привлечь тех, кто привел к смерти Небесной сотни и началу войны" - в Раде пишут заявление на прокурора режима Януковича
"Привлечь тех, кто привел к смерти Небесной сотни и началу войны" - в Раде пишут заявление на прокурора режима Януковича
Венедиктова заявила о расследовании 60 производств по делам Майдана
Венедиктова заявила о расследовании 60 производств по делам Майдана
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1422
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 891
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2250
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 495
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 774
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
22 ноября 2020
Просмотров: 648
Зруйнували мрії
– Біда. Сину повістка в армію прийшла, – каже з місяць тому Катерина Павлівна. Її 18-річного Івана викликали у військкомат пройти ...
понедельник, 23 ноября 2020 10:58

Covid-фонд: первые 100 ИВЛ направили в области

  Комментировать

Первую партию аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных за средства Фонда борьбы с Covid-19, уже начали развозить по областям. Об этом со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения сообщает Bihus.info

Соглашение на поставку 100 аппаратов ИВЛ заключило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

В документах говорится о шведском оборудовании - ИВЛ S1500. Предприятие отмечает, что это "аппараты экспертного класса, имеющие успешный опыт использования как в Украине, так и в странах Европейского Союза".

Больше всего получат больницы из Киева, Днепропетровской и Харьковской областей - по 7 аппаратов, меньше всего - Кировоградская, куда поедет только 1.

 
 

Минздрав планирует закупить и развести 200 аппаратов.

Потребности областей отличаются от тех, которые были запланированы еще в апреле. Например, если раньше Полтавская нуждалась лишь в 1 аппарате, то сейчас из первой партии туда должно попасть уже 5 штук. Черновицкая, куда планировалось привезти 30, с нынешней поставки получит только 3, купленных за средства Covid-фонда.

В мае за деньги из Фонда борьбы с Covid-19 Кабинет министров согласовал закупку 200 аппаратов ИВЛ. На это из бюджета выделили 100 млн грн. Еще 2,4 млрд выделили на закупку масок, перчаток, костюмов и очков. Главный распорядитель средств - МОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский заявил о дополнительных миллиардах на борьбу с ковидом

За последние сутки в Украине обнаружили 10 945 новых больных коронавирусом. Из них детей - 491, медработников - 447.

С 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица имеют право штрафовать за неношение маски в общественных местах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-фонд: первые 100 ИВЛ направили в области». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Командующий флотом в Крыму заявил о поддержке Украины

За употребление алкоголя начали сажать в тюрьму

Самое читаемое
&quot;Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей&quot; - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
 Просмотров: 32744
Назвали области, где больницы больше всего заполнены больными Covid-19
Назвали области, где больницы больше всего заполнены больными Covid-19 Просмотров: 14148
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 13707
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 10908
Спасли соседи: 33-летней женщине проломили голову во время свидания
Спасли соседи: 33-летней женщине проломили голову во время свидания
 Просмотров: 7884
Политика
"Сам я позитивный" - Зеленский сделал повторный Covid-тест
"Сам я позитивный" - Зеленский сделал повторный Covid-тест Просмотров: 117
Дорофеева удалила кадры танца на Аллее Героев Небесной cотни. В соцсетях не умолчали
Дорофеева удалила кадры танца на Аллее Героев Небесной cотни. В соцсетях не умолчали Просмотров: 243
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
 Просмотров: 99
Ермак похвастался повторным Covid-тестом
Ермак похвастался повторным Covid-тестом Просмотров: 108
Советник Ермака рассказал о сотрудничестве с прокремлевским блогером Шарием
Советник Ермака рассказал о сотрудничестве с прокремлевским блогером Шарием Просмотров: 297
Больше всего комментируют
65
Исключили из партии депутатов, которые заехали на внедорожнике в подъезд многоэтажки
42
Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского
21
"Можем давать тотальный отпор России". Украинцы отмечают День достоинства и свободы
13
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
2
РФ блокирует обмен пленными и открытия КПВВ – Арестович
Голосов: 18391
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть