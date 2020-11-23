Covid-фонд: первые 100 ИВЛ направили в области

Первую партию аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных за средства Фонда борьбы с Covid-19, уже начали развозить по областям. Об этом со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения сообщает Bihus.info

Соглашение на поставку 100 аппаратов ИВЛ заключило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

В документах говорится о шведском оборудовании - ИВЛ S1500. Предприятие отмечает, что это "аппараты экспертного класса, имеющие успешный опыт использования как в Украине, так и в странах Европейского Союза".

Больше всего получат больницы из Киева, Днепропетровской и Харьковской областей - по 7 аппаратов, меньше всего - Кировоградская, куда поедет только 1.

Минздрав планирует закупить и развести 200 аппаратов.

Потребности областей отличаются от тех, которые были запланированы еще в апреле. Например, если раньше Полтавская нуждалась лишь в 1 аппарате, то сейчас из первой партии туда должно попасть уже 5 штук. Черновицкая, куда планировалось привезти 30, с нынешней поставки получит только 3, купленных за средства Covid-фонда.

В мае за деньги из Фонда борьбы с Covid-19 Кабинет министров согласовал закупку 200 аппаратов ИВЛ. На это из бюджета выделили 100 млн грн. Еще 2,4 млрд выделили на закупку масок, перчаток, костюмов и очков. Главный распорядитель средств - МОЗ.

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За последние сутки в Украине обнаружили 10 945 новых больных коронавирусом. Из них детей - 491, медработников - 447. С 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица имеют право штрафовать за неношение маски в общественных местах.