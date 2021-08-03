Чиновникам запретили ездить в зону ООС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил поездку в зону ООС. Фото: УНН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил поездку в зону проведения операции Объединенных сил, запланированную на 3 августа. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запретил визиты чиновников. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Причину запрета на сайте не называют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $2,7 млрд от МВФ: Зеленский рассказал, на что будут тратить транш

Как отметили в пресс-службе парламента, основной целью командировки Разумкова должно было стать ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС. А также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии.

Председатель ВР Дмитрий Разумков не взял участие в выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Донецкой области в пятницу, 30 июля. Объяснил это рабочей поездкой на юг Украины. В Краматорске рассмотрели восемь вопросов. Один рассмотрели дополнительно по предложению главы правительства.